FOTO | Möödunud kolmapäeval Suure-Jaanis elukaaslast pussitanud noormeest pole siiani leitud

„Neil päevadel oleme põhjalikult kontrollinud sellist versiooni, et mees võib end tahtlikult varjata, kui ka versiooni, et sündmuskohalt põgenedes võis ta elu keeruliste ilmastikuolude tõttu ohtu sattuda,“ märkis Lõuna prefektuuri kõneisik Kerly Virk. „Seni on paraku veel liiga vähe tõendeid selleks, et üht või teist versiooni lõpuni kinnitada või ümber lükata. Jätkuvalt saame iga päev inimestelt vihjeid – neid kõiki on kontrollitud ning parasjagu käib töö ühe niidiotsa kontrollimisel drooniga. Kõik vihjed on jätkuvalt oodatud numbril 112.“