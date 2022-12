FOTOD ja VIDEO | Muuga sadamas põles laohoone, inimesed evakueeriti

Kohapeal selgus, et tuld on võtnud laohoone.

Päästeamet reageeris suurte jõududega ning kaasatud on ka vabatahtlikud. „Hetkel kannatanute kohta infot pole,“ märkis Põhja päästekeskuse pressiesindaja kell 11.10. Küll aga on määratud 800 meetri ulatuses ohuala ning lähedalasuvatest hoonetest evakueeritakse inimesi.

ERR kajastas kuu aja eest, et Muuga sadamas DBT terminalis paikneb veel 12 000 tonni ammooniumnitraati. Sanktsioonide tõttu sadamasse kinni jäänud kauba ostis ära Baltimaade juhtiv põllumajandustoodete ja teenuste pakkuja Scandagra. Siis oli plaan, et ohtlik väetis viiakse sadamast ära veel selle aasta jooksul.

Päästeametist kinnitati täna Delfile, et ohtlik väetis on praeguseks Muuga sadamast välja viidud. Väga väikses koguses on veel pühkmeid ja jäätmeid, mis lähiajal samuti ära viiakse.