Prokurör Denis Tšasovskih küll vaidles vastu, et töövõimetusleht ei tähenda, et Reps ei saaks istungil virtuaalselt osaleda. Repsi kaitsja Paul Keres aga tõi välja, et sellise lahenduse saaks läbi viia üksnes Repsi nõusolekul ja Reps sellega nõus ei ole.