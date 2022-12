ERISAADE | Tallinna abilinnapea lumekoristuse takerdumisest: renditehnikat pole kuskilt saada

Täpselt nädal tagasi seisid teehooldajad silmitsi torm Birgiti tagajärgedega. Nüüdseks on aga tooni andmas sula, mis muudab olud omamoodi keerukaks. „Kui me räägime meie põhilisest murest hetkel, siis arvan, et selleks ongi kvartalisisesed tänavad,“ nendib Svet.

Eile toimus kohtumine, kus olid kohal kõik teehoolduse töövõtjad ning linnaosavanemad. Arutati murekohti. „Probleem on laias laastus selline, et lume väljavedu ei teostata selle tehnikaga, mis kuulub töövõtjatele, vaid renditehnikaga. Praegu on reaalselt olukord, et seda pole mitte kuskilt saada,“ tõdeb abilinnapea.

„Pidev ilmamuutus on tegelikult suureks väljakutseks, sest üks asi on sahkamine, teine asi lume väljavedu, kolmas libedusetõrje. Ma usun, et lõppkokkuvõttes saame hakkama.“

Seni on koostööpartneritele kehva töö eest tehtud leppetrahve veidi alla 300 000 euro ulatuses. Svet usub, et vigadest õpitakse ja kohanetakse lepingutingimustega.

Hetkel on sula valguses reaalsus libedus ja jäävihm. Saates räägib Svet, mis samme selle osas täna astutakse. Lisaks on juttu kinnistuomanike kõnniteepuhastuskohustusest, mis igal aastal diskussioonikoht. „See on Eesti vabariigi seadus, kus niimoodi kirjas. Varsti tulevad riigikogu valimised ja kõik, kes arvavad, et seadus on jama, siis tulebki paluda oma riigikogu liikmel, et seadust muudetaks,“ põrutab Svet. Tema ise näeks alternatiivse võimalusena, et lume koristamise praktika oleks sarnane prügi väljaveoga.

Pikemalt juba saates.