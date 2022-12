Haridus- ja Teadusministeerium kutsub valima 2022. aasta parimat keeletegu

„Eesti rahva elujõud sõltub paljuski eesti keele elujõust - kas me seda kasutame ning kui teadlikult ja hästi seda teeme. Niisiis otseselt meist, kes me keelt kasutame, õpetame ja õpime, aga ka arvutiprogrammidest, mis keelt vahendavad. On ühtne eestikeelne inforuum, kus oma väärtusi edasi kanname,“ ütles haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, kutsudes kõiki üles keeletegusid märkama ja esitama: „ Aasta keeleteod jõuavad siia konkursile ainult tänu neile inimestele, kes tunnevad meie keele ja keeletegude üle uhkust ja paremaid eeskujusid märkavad. Tunnustagem väärt keeletegusid ja esitagem need konkursile!“