Moldova luurejuht: Venemaa kavatseb aasta alguses Moldovale kallale tungida

„Küsimus pole selles, kas Venemaa Föderatsioon alustab uut pealetungi Moldova territooriumi suunas, vaid millal see juhtub: kas aasta alguses ehk jaanuaris-veebruaris või hiljem, märtsis-aprillis,“ selgitas Musteata. Luurejuhi sõnul on Moldova käsutuses teave, mis annab alust arvata, et Moskva esimene eesmärk on luua maismaaühendus Moldovast lahku löönud separatistliku Transnistriaga, kus on juba aastaid olnud kohal Vene väed. „Seda, mis hiljem järgneb, ja nende kavatsusi seoses Chişinăuga saame arutada, kuid oht on reaalne,“ hoiatas Moldova luurejuht.