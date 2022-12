ERISAADE | Intervjuu vähiravifondi esindajatega: miks on osa ravimeid hirmkallid? Kes jäävad riigi abita?

Käesoleval aastal on Kingitud Elu 500 000 euroga miinuses. „Mis tähendab ka seda, et peame täna kasutama neid reserve, mis siis headel aastatel kogunud oleme,“ nentis Kuusemäe. „Ja teisalt on ka abivajajaid väga palju ja tuleb aina juurde. Ka püsiannetajatega juhtus meil selline lugu, et neid on vähemaks jäänud. Kui tippajal oli 12 000 püsiannetajat, siis tänaseks on jäänud natukene üle 6000.“