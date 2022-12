Holland vabandas riigi rolli eest orjakaubanduses. Endised kolooniad ootavad lisaks ka kahjutasu

Ehkki tema sõnul on selge, et keegi täna elavatest inimestest ei kanna orjanduse eest isiklikku süüd, vastutab Holland riigina Rutte hinnangul tohutute kannatuste eest, mis on põhjustatud nii kunagistele orjakaubanduse ohvritele kui ka nende järglastele.

Sõnadest üksi on vähe

Aruba peaminister Evelyn Wever-Croes ütles, et Hollandi valitsuse vabandus on teretulnud ja see on oluline pöördepunkt kuningriigi ajaloos. Suriname esindaja Armand Zunderi sõnul jäi avalduses siiski puudu vastutusest, mida väljendaks kõige paremini nõusolek maksta endistele koloniaalmaadele kahjutasu.