Viis soovitust, kuidas talvistel teedel ohutult liigelda

Puhasta auto lumest ja jääst

Väga sageli tuleb ette, et hommikul kodust välja sõitmisega hakkab kiire ja selleks, et mitte hiljaks jääda, piirdutakse auto vaid minimaalse lumest ja jääst puhastamisega. Liikluses võib see aga kätte maksta, sest järsemalt pidurdades võib katusele jäänud lumehang libiseda esiklaasile, nii et nähtavus kaob täielikult. Veokid ja bussid võivad aga muutuda ohtlikuks teistele sõidukitele, sest katuselt kukkuvad lume- ja jääkamakad võivad purustada hullemal juhul järel sõitva auto esiklaasi. Teel olles tasub veenduda, et rattakoobastesse ei koguneks samuti liiga palju lund ja jääd, sest rattakoobastest välja kukkunud jääkamakad võivad samuti kahjustada teisi sõidukeid.

Veendu, et tuled ja rehvid on korras

Kuna valget aega on praegu vaid napilt kuus tundi, siis tuleb suur osa ajast liigelda autoga pimedas. Seega veendu alati, et nii auto esi- kui ka tagatuled on töökorras. Samuti pea meeles, et päevatulesid kasutades on paljudel autodel tagatuled täiesti pimedad, mistõttu tasub alati juba aegsasti sisse lülitada lähituled või automaatrežiim, mis teeb seda juhi eest.

Kindlasti ära unusta kontrollimast ka rehve.

Kindlasti ära unusta kontrollimast ka rehve. Ehkki liigelda tohib veel ka talverehvidega, mille mustri jääksügavus on 3 millimeetrit, on soovituslik vähim jääksügavus 5 millimeetrit. Kuna rehvisegu aja jooksul vananeb ja muudab rehvi jäigemaks, siis on parem rehvid hiljemalt viie aasta möödudes välja vahetada. Seda ka siis, kui rehvimustri jääksügavus on veel piisav.

Kontrolli klaasipühkijaid ja klaasipesuvedelikku

Talvine aeg on suur väljakutse ka klaasipühkijatele, sest miinuskraadid ja jäätumine kulutab neid kiiresti. Eriti kiire on klaasipühkijate kulumine siis, kui kasutada neid jäätunud esiklaasil. Seega, kui klaasipühkijad jätavad klaasile töötamisel triipe, oleks ülim aeg soetada uued. Kindlasti ei tohi oodata nii kaua, kui klaasipühkijate sisselülitamine muudab nähtavuse parema asemel hoopis halvemaks, sest see on liikluses lausa ohtlik.