VIDEO JA FOTOD | Peaministrid Rishi Sunak ja ja Kaja Kallas pakkusid Tapal sõduritele jõuluroogi

„Avaldasin tänu Ühendkuningriigi peaministrile nende vägede kohalolu eest Eestis. Ühendkuningriigi roll Eesti julgeoleku tagamisel ja NATO kaitsehoiaku tugevdamisel alliansi idatiival on hindamatu,“ sõnas Kallas pärast kohtumist. „Oleme tempokalt viinud ellu NATO Madridi tippkohtumisel otsustatut. Ühendkuningriigi otsus määrata brigaad Eesti kiireks tugevdamiseks kriisi korral on suurepärane näide sellest. Samuti teeme tihedat koostööd Eesti kaitsevõimekuse suurendamisel, näiteks Eesti diviisi ülesehitamisel, ühisõppustel ja vastuvõtuvõimekuse suurendamisel,“ rääkis peaminister.

Kohtumisel arutati ka Venemaa agressiooni Ukraina vastu ning Ukraina toetamist. „Eesti ja Ühendkuningriik on olnud ühed aktiivsemad Ukraina toetajad ning siin ei ole küsimust, kas see peab jätkuma – seniks kuni Ukraina pole oma territooriumi vabastanud, ei ole me teinud piisavalt. Ukraina on tõestanud end lahinguväljal ning meie igakülgne toetus aitab Ukrainal kiiremini sõda võita ning jõuda rahuni,“ märkis Kallas. „Oleme pikas vastasseisus – Venemaa imperialistlikud eesmärgid Ukraina vallutada, taaskehtestada Euroopas mõjusfääride ajastu ja nõrgestada NATO-t ei ole muutunud.“