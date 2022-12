Millal sulle viimati head tegemise eest pai tehti?

Paljud meist on kuulnud ütlust „Eestlase lemmiktoit on teine eestlane“. Üldse ei tahaks sellega nõustuda. Eestlased on lahked ja vajadusel annavad ära ka viimse oma hinge tagant. Mõelge kasvõi Ukraina sõjale – paljud eestlased on aidanud nii nõu kui ka jõuga. Majanduslikust abist rääkimata. Internetis ja sotsiaalmeedias levivad tihti üleskutsed annetada konkreetse inimese, organisatsiooni või projekti jaoks ning südamelähedasemad teemad koguvad teinekord mõne tunniga abivajajale vajaliku summa. Olgu selleks siis hinnalise ravimi või mõne hooldusvahendi soetamise või meeletult kalli operatsiooni toetamine. Hooandja, kus head ideed leiavad toetuse, on aastatega ennast tõestanud kui väga edukas ühisrahastusplatvorm. „Jõulutunnel“ ja „Inglite aeg“ panevad igal aastal annetama kohati ka need inimesed, kes tavaliselt heategevusele ei mõtle. Statistikaamet avaldas alles veidi aega tagasi uued andmed, kust saab teada, et näiteks 2021. aastal oli Eestis peaaegu pool miljonit annetajat ja keskmine annetussumma oli 50 eurot (stat.ee). 72% nendest annetustest tehti organisatsioonidele.

Kas heategevuse toetamisega ei tohiks midagi vastu saada?

Eeldatakse, et annetamine on midagi, mis tuleb südamest ja mille eest ei tohiks midagi vastu oodata. Samas soosib isegi Eesti maksusüsteem annetuste ja kingituste tegemist avalikes huvides tegutsevatele heategevuslikele organisatsioonidele (kes on kantud MTA tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja). Seega eraisik saab annetatava summa oma maksustatavatest tuludest maha arvata.

Mis eristab annetust heategevuse toetamisest?