Elroni rongid on puupüsti täis. Ettevõte lisab jõuludeks Narva liinile kaks lisaväljumist

„Elroni rongipargis on täna 37 rongi, mis teenindavad reisijaid üle Eesti. Meil on üle 240 väljumise päevas ning iga päev teenindame 200 000 reisijat,“ räägib Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup. Rongid on tema sõnul projekteeritud ning sertifitseeritud nii, et neis on nii iste- kui seisukohad. Samuti jälgivad Elroni töötajad iga päev olukorda rongides. „Tippaja väljumistele suuname võimaluse korral pikemad koosseisud, kuid siiski peame arvestama olemasoleva rongipargi suurusega,“ selgitab ta.

Ettevõte on jõuludeks lisanud Tallinn-Narva-Tallinn liinile kaks väljumist, ühe Tallinnast, teise Narvast. „Selle nädala neljapäeval, 22. detsembril ja reedel, 23. detsembril on Tallinn-Narva-Tallinn suunal käigus lisaks ekspressrongid. Reis 22 väljub Tallinnast kell 19.55 ja reis 23 väljub Narvast kell 20.45. Samadel kellaaegadel teenindatakse reisijaid ka esmaspäeval, 26. detsembril,“ tutvustab Kulderknup jõuluaja plaane. Narva valiti, kuna sellel liinil toimub päevas alla kümne reisi. Võrdluseks – Tallinn-Tartu-Tallinn suunal toimub iga päev üle 20 reisi.

Leevendust on oodata 2024. aastal, mil Eestisse jõuab kuus uut elektrirongi. Aastaks 2027 täieneb Elroni rongipark veel kümne elektrirongi võrra. „Need annavad võimaluse sõidugraafikut tihendada ning pakkuda reisijatele paremat teenust,“ selgitab Kulderknup.

Erandkorras viidi reisijad sihtkohta bussiga

Reede, 16. detsembri õhtul oli Tartu-Tallinna rong nr 17 taas täis ning reisijatele pakuti võimalust, et need, kes ei jaksa Tallinnani püsti seista, saavad Tapal bussile ümber istuda. Kulderknup kinnitab, et rongireisijatele pakuti täiendavat võimalust, et kõik saaksid soovitud sihtpunkti. „See oli esmakordne lahendus, mille tasuvust täna veel analüüsitakse,“ räägib ta. Reisijad, kes soovivad endale kindlat istekohta, saavad rongipileti soetada 1. klassi.

Rongi bussiga asendamisel – või isegi kogu tee püsti seistes – Elron piletiraha aga ei kompenseeri. „Piletiraha kompenseerime reisijatele, kelle reis on hilinenud rohkem kui 30 minutit, ning raha tagasisaamiseks tuleb reisijal täita kodulehel tagastusvorm. Kui reis on asendatud bussiga või Elroni poolt on lisatud täiendavaks transpordiks buss, kehtib ka teises sõiduvahendis eelnevalt soetatud rongipilet,“ selgitab Kulderknup.