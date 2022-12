Moskva kuulutas vaenulikuks Kreeka plaani anda Ukrainale õhutõrjesüsteeme S-300

Teatatakse, et Kreeka juhtkond on väljendanud valmisolekut anda Ukrainale Kreeta saarel baseeruvad õhutõrjesüsteemid S-300PMU-1, kui saab asemele täiendavalt USA õhutõrjesüsteeme Patriot.

Zahharova sõnul oleks selline samm Vene-Kreeka valitsuste vaheliste sõjalis-tehnilise koostöö kokkulepete rikkumine. Need keelavad nimelt Kreekal Venemaa tarnitud sõjatehnika reekspordi kolmandale osapoolele ilma Venemaa nõusolekuta. Samuti rikub see Zahharova sõnul rahvusvahelisi piiranguid relvadega kauplemisele, mis ei luba eksporti regioonidesse, kus see aitab kaasa konfliktide teravnemisele.