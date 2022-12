Kreditex: krediidiandja austab laenajat ja vajadusel kaitseb teda

Kuidas tagada, et iga laenu soovija jääks õnnelikuks kogu tehingu kestel, mis sageli kestab aastaid?

Miks siis ikka vaadatakse krediidiandjat nagu päästjat, kes peab oma klienti aitama, kui inimene oma käitumisega satub soovimatusse olukorda – pankroti lävele?

Kuigi nende inimeste hulk, kes oma kohustuste täitmisega hakkama saavad, on täiesti valdav, valutame me südant, et keegi ei satuks hätta. Probleemlaenude osakaal meie portfellis jääb ligikaudu 1% juurde, kuid pingutame, et see oleks veelgi väiksem.