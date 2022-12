FOTO | Räpina linnas hukkus tulekahjus mees. Esialgsel hinnangul põhjustas tragöödia voodis suitsetamine

18. detsembril kell 23.12 sai häirekeskus teate, et Räpina linnas Luha tänaval põleb kahekorruseline elumaja. Esimesena kohale jõudnud kiirabibrigaad kinnitas, et elamu teine korrus põleb lahtise leegiga ning tuli on katusest väljas.

Naabritelt saadi info, et hoones elab meesterahvas. Kell 00.09 leidsid päästjad maja teiselt korruselt hukkunud mehe. Maja esimesel korrusel oli saabudes kuulda suitsuanduri häiret, teise korruse suitsandur vaikis. Tulekahju levikule pandi piir kell 00.55.

Päästetöö juhi sõnul oli elamus märke ohtrast suitsetamisest ja alkoholi tarvitamisest. Esialgsel hinnangul on tõenäoline, et tulekahju põhjustas voodis suitsetamine.

Viimased kaks nädalat on Lõuna-Eestis tulesurmade poolest olnud äärmuslikult traagilised. Viimase kahe nädalaga on tules hukkunud kokku rohkem inimesi kui eelneva 11. kuuga kokku. Paraku on kõigis detsembrikuu Lõuna-Eesti tulekahjude põhjustes märgata ühiseid jooni, milleks on liigne alkoholi tarvitamine koos suitsetamisega. See on paraku surmav kombinatsioon, millest elu säästmiseks peab hoiduma. Ohutust aitab tagada ruumidest väljas suitsetamine.

Kahjuks selle mehe elu päästa ei suudetud, kuid kui sina märkad naabruses elavaid üksikuid inimesi, kelle riskikäitumine või kehvem toimetulek võib süüdata tulekahju ning ümbruse ohtu seada, siis anna nendest teada telefonil 1247, et päästjad saaksid pakkuda elanikule tuleohutusalaseid nõuandeid ja koostöös omavalitsusega abi kodu tuleohutumaks muutmiseks.