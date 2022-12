FOTOD | Viljandimaal juhtus avarii, kaks inimest viidi haiglasse

Täna õhtupoolikul on riigi põhi- ja tugimaanteed valdavalt soolaniisked või -märjad. Lääne- ja Loode-Eestis sajab mitmel pool lörtsi ja vihma, mis jõuab lõpuks Ida-Eestisse. Saartel ja rannikul on tuul puhanguti kuni 22 m/s, mis võib endaga kaasa tuua teele langenud puid ja oksi. Kuna Mandri-Eestis on mitmel pool jäide, siis on libeduseoht suur. Õhtu edenedes jäiteoht suureneb. Samuti tekib uuesti udu, mis võib endaga kaasa tuua härmatise tekke ja samuti piirab nähtavust.