Tallinna-Pärnu maanteel juhtus kaks liiklusõnnetust, viga sai kaks inimest

Häirekeskus sai kell 10.46 teate avariist Saue vallas Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 36. kilomeetril, kus esialgsetel andmetel põrkasid kokku sõiduautod Kia Ceed ja Honda CR-V. Õnnetuskohalt toimetas kiirabi haiglasse Hondat juhtinud 60-aastase mehe ja Kiat juhtinud 81-aastane mehe. Liiklus on sündmuskohal avariiliste sõidukite tõttu häiritud.

Politsei tuvastas sündmuskohal, et mõlema sõiduki juhid olid kained ja omasid juhtimisõigust.

Õnnetuste täpsemad asjaolud on veel selgitamisel.

Transpordiamet teatas hommikul, et riigi põhi- ja tugimaanteed on valdavalt soolaniisked või sõiduradade vahel soolalume segused. „Teeilmajaamad on tuvastanud mitmel pool sisemaa teedel ka jääd. Libeduseoht püsib jätkuvalt,“ märkis amet.