Tallinna-Pärnu maanteel juhtus kaks liiklusõnnetust, kiirabi viis haiglasse kaks inimest

Häirekeskus sai kell 11.15 teate liiklusõnnetusest Tallinn-Pärnu maantee 89. kilomeetril kahe rekka osalusel. Esialgsetel andmetel asus Pärnu poolt Tallinna suunas liikunud rekka tegema vasakpööret Enge tankasse ja riivas tema järel sõitnud rekka kütusepaaki, mis paiskus kraavi. Teada on, et kahjustada on saanud ka rekka kütusepaak ja on kütuseleke. Päästjad tegelevad selle peatamise ja kõrvaldamisega.