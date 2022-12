OTSEBLOGI | Zelenskõi: Venemaal jagub rakette, et Ukrainale suuri rünnakuid korraldada

Rünnaku sihtmärgiks oli Ukraina energiataristu. Ukraina riiklik energiaettevõte Ukrenergo teatas, et pommitamise tõttu on energiatarbimine riigis vähenenud poole võrra. Ettevõtte teatel tabas Venemaa soojuselektrijaamu, hüdroelektrijaamu ja alajaamu. Ukrenergo sõnul võtab riigi võrgu parandamine ja elektrienergia taastamine aega kauem, kui pärast eelmisi Venemaa raketirünnakuid.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi sõnas, et Venemaal on veel piisavalt rakette mitme suure rünnaku korraldamiseks. Ukrainlaste kaitsetahet see aga Zelenskõi sõnul ei kõiguta.