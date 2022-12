OTSEBLOGI | Ukraina valmistub Venemaa sissetungiks põhjast. Komandör: väed võivad tulla Valgevenest ja Kiievi peale

Ta sõnas Sky Newsile antud intervjuus, et rünnak võib toimuida veebruari lõpu poole, kui saabub Venemaa sissetungi aastapäev.

Kovaltšuk hoiatas, et sõja ägedaimad lahingud võivad alles ees olla. Ta kutsus lääneliitlasi toetama Ukrainat täiendava relvastusega, sealhulgas kassettlahingumoonaga.

Kovaltšuki sõnul on võimalik, et täiendavad Vene väed sisenevad läbi Valgevene Ukrainasse ja liiguvad pealinn Kiievi peale.

Ta ütles ka, et Kiiev on Vene vägede tõrjumiseks paremini valmis, kui kevadel.

„Ei ole enam nii, et nad lihtsalt jalutavad sisse, nagu juhtus 24. veebruaril,“ sõnas Kovaltšuk.

Rünnaku sihtmärgiks oli Ukraina energiataristu. Ukraina riiklik energiaettevõte Ukrenergo teatas, et pommitamise tõttu on energiatarbimine riigis vähenenud poole võrra. Ettevõtte teatel tabas Venemaa soojuselektrijaamu, hüdroelektrijaamu ja alajaamu. Ukrenergo sõnul võtab riigi võrgu parandamine ja elektrienergia taastamine aega kauem, kui pärast eelmisi Venemaa raketirünnakuid.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi sõnas, et Venemaal on veel piisavalt rakette mitme suure rünnaku korraldamiseks. Ukrainlaste kaitsetahet see aga Zelenskõi sõnul ei kõiguta.