Avalikus sektoris jäävad jõulupreemiata vähesed

Ehkki ka jõuluvana toob kingituse vaid headele lastele, ei taha ministeeriumid aastalõpu palgalisa jõulupreemiaks nimetada. Kusjuures sageli on tulemustasust ilmajätmise põhjuseks lihtsalt asjaolu, et inimene on kas alla aasta uuel töökohal töötanud või aasta jooksul töölt lahkunud.

„Muutuvpalk võib olla 20 protsenti kogu aastapalgast, lõpmatult seda maksta ei saa. Lagi on ees seaduses. Aga nüüd see on iga juhi enda vaadata, kuidas ta kasutab seda. On asutusi, kes ei maksa üldse; on asutusi, kellel on väga põhjalik süsteem sinna taha ehitatud,“ rääkis riigisekretär Taimar Peterkop.