Wagneri grupp süüdistab Prantsusmaad Venemaa ametnikule tapmiskatse korraldamises

Prigožini sõnul olid pakipommi saanud ametniku viimased sõnad enne, kui ta teadvuse kaotas ja haiglasse viidi, umbes järgmised: „See on teile kõigilt prantslastelt: venelased kupatatakse Aafrikast välja.“

Prigožin sõnas Venemaa riigimeedias, et ametnik olevat paki avanud, kuna uskus, et seal on tema poja pea.