Lukašenka: Valgevene suveräänsuse kaotamisest pole Putiniga isegi juttu ja see on vääramatu

„Ma näen, et praegu aetakse olukorda teravaks. Eriti pärast neid mastaapseid läbirääkimisi [19. detsembril Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ] hakkavad kõik rääkima, et kõik, Valgevenel ei ole enam võimu, siin käivad juba ringi venemaalased ja valitsevad riiki. Veel kord tahan rõhutada seda eripära: mitte keegi peale meie Valgevenet ei valitse. Need on konstitutsiooni järgi meie funktsioonid ja minu sealhulgas. Me realiseerime neid funktsioone,“ lausus Lukašenka.

„Paljud hakkavad meil sosistama, kui ei õnnestu kokku leppida, et Venemaa seab meie jaoks vastuvõetamatud tingimused, mis on seotud meie sõltumatuse ja suveräänsusega. Ütlen absoluutselt avameelselt: kõigi raskuste juures, kui Vene Föderatsioon, juhtkond, tahab ehitada suhteid suveräänse sõltumatu Valgevene riigiga, kui Venemaa võtab meid suveräänse ja sõltumatu riigina, aga väga lähedase, väga usaldusväärsena, kus kõike venepärast alates keelest kuni vene traditsioonideni pühaks peetakse, oleme me valmis suhteid arendama. Aga me peame alati lähtuma sellest, et me oleme suveräänne ja sõltumatu riik,“ ütles Lukašenka.