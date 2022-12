VIDEO | Jõhvi-Tartu maanteel juhtunud kolme hukkunuga üliraske avarii põhjus võib peituda kulunud rehvides

Tänaseks on teada, et raskes liiklusõnnetuses hukkusid kohalikud elanikud, 45-aastane meessoost Mitsubishi juht ning tema kaasreisijad, naine ja mees, kes olid mõlemad 34-aastased.

Sündmuskohalt viidi kiirabiga Ida-Viru keskhaiglasse kolm inimest. Nende seisund ei ole eluohtlik, märkis politsei pressiesindaja Pirjo Neissaar. Õnnetusse sattus kokku kaheksa inimest: kolm Mitsubishis, kolm bussis ja kaks Mercedeses.

Uurijate tähelepanu on pälvinud avarii põhjustanud sõiduki kulunud rehvid.

„Tõsi, masinal olid all küll lamellrehvid, aga need olid niivõrd kulunud, et sellistes talvistes oludes ja lumisel maanteel ongi nendega teel püsimine kui lotomäng,“ tunnistas Murakas.

„Seda, kas kulunud rehvide kõrval võis olla veel mõni põhjus, miks Mitsubishi vastassuunda kaldus, selgitame uurimises. Ühtlasi selgub ekspertiisis autojuhi kainus. Küll aga on politsei varem sama autojuhi liiklusest tabanud ja kõrvaldanud just põhjusel, et ta oli joobes,“ nentis operatiivjuht. „Ka on tal olnud teisi liiklusalaseid rikkumisi.“

Murakas siiski toonitas, et õnnetuse kõik asjaolud selguvad tõendite kogumise järel.

Rehviekspert: kulunud on üle poole rehvimustrist Õnnetuse põhjustanud Mitsubishi rehvidele andis Delfi palvel hinnangu ka Eesti rehviliit. „Vaadates visuaalselt rehvi fotot, siis üle poole rehvimustrist on kulunud ning mustrit praktiliselt enam alles ei ole jäänud,“ märkis Eesti rehviliidu pikaaegne tegevjuht Kaur Kuurme. „Suure tõenäosusega on silla kokkujooks vale ja see on tinginud ebaühtlase kulumise.“ „Tõenäoliselt jääb rehvimustri sügavus antud rehvil alla 3 mm, mis ei vasta talverehvil lubatud miinimum mustri sügavusele, kuid selle peab politsei nihikuga üle mõõtma,“ sõnas Kuurme. „Eraldi peaks kontrollima ka seda, kas antud rehvil on rehviküljel märk, kus on kolm mäetippu lumehelbe kujutisega.“ „Üldises pildis on rehvinõuded seadusandluses piisavad ning reguleeritud,“ lisas Kuurme. „Talvel tohib sõita kas lamell- või naastrehvidega, mille mustri miinimumsügavus on vähemalt 3 mm, kuid soovitavalt vähemalt 4-5 mm. Juhi vastutus on kontrollida, et tema sõiduk vastaks tehnilistele tingimustele, millega võib liikluses sõita ning sinna hulka kuulub ka rehvide seisukorra kontrollimine.“ Rehviliit andis oma hinnangu enne politsei täiendava info laekumist.

Avariisse sattunud bussijuht ning Mitsubishi ees sõitnud Mercedese juht, kes aset leidnud avarii tõttu oma auto üle kontrolli kaotas ja kraavi paiskus, olid kained ja juhtimisõigusega.

„Liikluses osalemist ei tohi iial iseeneslikult võtta,“ lisas Murakas. „Liiklusnõuded piirkiiruse, kaine pea või ka näiteks rehvivaliku osas on kehtestatud põhjusega - just selleks, et tagada liiklusturvalisus.“

„Liigsete riskide võtmine, oma võimete üle hindamine või reeglitele vilistamine võivad kaasa tuua kahjuks pöördumatud tagajärjed,“ tõdes operatiivjuht ning avaldas lähedastele sügavat kaastunnet.

Tee avariipaigas oli eile talvine ja õnnetuse hetkel sadas lund.