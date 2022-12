STATISTIKA | Vähi eest ei põgene, igal aastal tuleb juurde pea 9000 uut diagnoosi

Siin on protsendid toodud võrdluses Soome ja Taaniga: kus on meil on paremini, on märgitud rohelisega, kus meil on kehvemini, on märgitud punasega.

Sellesse tabelisse tuleb natuke süveneda. Esmalt, termin „elulemus“ tähendab tõenäosust olla elus teatud arv aastaid pärast diagnoosimist. Viie aasta suhteline elulemus on tõlgendatav kui patsientide protsent, kes on elus viis aastat pärast diagnoosimist.

Kasvajad lastel on suuremas osas põhjustatud arengu käigus tekkivatest juhuslikest DNA vigadest (ei ole mingite väliste tegurite poolt põhjustatud), 5–10% lastel esinevatest kasvajatest on põhjustatud pärilike DNA mutatsioonide poolt (sh de novo pärilikud mutatsioonid, mida ei ole laps saanud oma vanematelt ent võib ise edasi pärandada oma järglastele).

Esmasjuhtude arv on pidevalt kasvanud – aastatel 1968–2019 on vähi esmasjuhtude arv (nende isikute arv, kellel diagnoositakse vastav kasvaja esimest korda) meeste ja naiste seas suurenenud ligi kaks ja pool korda.

Mustaga on esimesed reas märgitud andmed, mis näitavad, et meil on Eestis suhteliselt hästi, aga andemete võrdlustase on nii erinev, et neid ei saa markeerida ei punaseks ega roheliseks.



false

Vähki diagnoositakse tulevikus rohkem

Tervise arengu instituudi teadur Keiu Paapsi sõnul on diagnostika on ajas oluliselt paranenud. Lisandunud on molekulaarne- ja rakuline diagnostika (kasvaja geneetilise profiili määramine ja kasvaja spetsiifilised biomarkerid), mis võimaldab kasvajat täpsemalt diagnoosida, võimaldades seeläbi määrata täpsemat ravi ja lisaks jälgida ka ravi toimivust.

„Kindlasti on suurem ka teadlikkus ühiskonnas, seda tänu kampaaniatele, aga ka meediasse jõudvatele lugudele. Et eri näidustustel tehakse inimestele üha rohkem kompuutertomograafilisi jt uuringuid, siis avastatakse paljud vähid ka juhuleiuna. Vähijuhte aitavad avastada ka sõeluuringud,“ selgitas Paapsi.

Kasvaja staadium ehk levik diagnoosimisel: lokaalne, levik piirkondlikesse lümfisõlmedesse, naaberelundite haaratus, kaugmetastaasid.

2019. aastal diagnoositi 51% meestel lokaalne kasvaja, 18%-il oli vähk diagnoosimise ajal juba andnud kaugmetastaase.

Naistel olid samad näitajad vastavalt 53% ja 16%.

Paapsi sõnul on aja jooksul on kasvanud nende naiste hulk, kelle rinnavähk diagnoositakse varases staadiumis – perioodil 2014–2018 diagnoositi I staadiumis 31% juhtudest (sellele eelneval perioodil 2009–2013 oli vastav näitaja 28%). Naistel, kes kuuluvad rinnavähi sõeluuringu vanusgruppi, diagnoositi kõikidest rinnavähi juhtudest I staadiumis 2014–2018 39% juhtudest (Norras oli vastav näitaja 2019a 49%).



false

Riskitegurid on Eestis väga levinud

30–50% vähijuhtudest on ennetatavad. Peamised riskitegurid, mis on inimese enda poolt mõjutatavad, nn elustiiliteguri), on tubakas ehk suitsetamine, alkohol, üleliigne kehakaal, toitumine, kehaline aktiivsus.

Lisaks mõjutvad mitmed elu- ja töökeskkonna tegurid – UV kiirgus (liigne päikesekiirgus, solaariumid), radoon, õhus levivad peenosakesed, toidu kasvatamise ja käitlemisega seotud saaste- ja lisaained, infektsioonid (inimese papilloomiviirus, B-hepatiit, HIV, helicobacter pylori.)

Väiksem osa kasvajatest on pärilikud ehk põhjustatud geenimutatsioonist, mis on vanemate poolt nö kaasa antud. Üks tuntum näide on BRCA1 mutatsioonist põhjustatud rinnavähk. Pärilikud kasvajad avalduvad varem. Seega on oluline on teada oma perekonna ajalugu – nt rinnavähi esinemine emal/vanaemal/õel.

Elustiilist tingitud riskitegurid on aga kahjuks Eestis üsna levinud.



false

Loos kasutatud andmed pärinevad: