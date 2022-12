Lauri Läänemets: kui Venemaa sulgeb piiripunkti, jätkub liiklus Soome ja Lõuna-Eesti kaudu

Läänemets tõdes samas, et jutt piiripunkti sulgemisest ei ole Eesti poolele uudiseks. „Venemaa on piiripunkti uuendamisest ja sulgemisest pea igal aastal rääkinud,“ meenutas ta.

Välisminister Urmas Reinsalu selgitas, et riikidel on olemas piiriküsimuste esindusisikud, kelle kaudu tehniliste küsimuste info liikuma peaks. Vene poolelt mingit infot seni laekunud ei ole „Eesti välisministeeriumi kindlasti täiendavat informatsiooni küsib,“ ütles minister.

Reinsalu nentis, et kehtiva korra järgi on Venemaal tõepoolest õigus piiripunkt sõidukitele ühepoolselt sulgeda, küll mitte ilma vastava etteteatamise tähtajata.

Kas Venemaa motiivid on poliitilised? Reinsalu: „Suhtun ülimalt skeptiliselt sellesse, et need on vaid logistilised vajadused tulenevalt piiripunkti remontimisest.“ Endale jalga tulistamist ei pruugi Venemaa karta. Välisminister nentis, et nende vaatest jäävad alles võimalused teiste piiripunktide kaudu kaupa liigutada.