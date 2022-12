Twitter blokeeris mõnede Elon Muskist kirjutavate ajakirjanike kontod

Twitteri pressiesindaja ütles tehnoloogiaportaalile The Verge, et keeld on seotud asukohaandmete reaalajas jagamisega, vahendab BBC News.

Keelu alla pandud ajakirjanike hulgas on veel Micha Lee The Interceptist, Matt Binder Mashable’ist ning sõltumatud ajakirjanikud Aaron Rupar ja Tony Webster.

The New York Timesi pressiesindaja nimetas blokeeringuid „küsitavateks ja kahetsusväärseteks“ ning ütles, et ei ajaleht ega reporter Ryan Mac saanud selle kohta mingit selgitust.

CNN teatas, et „mitmete reporterite impulsiivne ja õigustamatu kõrvaldamine ... on muret valmistav, aga mitte üllatav“.

Musk ei kommenteerinud blokeerimist otseselt, aga teatas Twitteris, et „minu kritiseerimine päev läbi on täiesti sobiv, aga minu reaalajas asukoha doksimine ja minu perekonna ohtu seadmine mitte“.

Twitteri usalduse ja ohutuse juht Ella Irwin ütles The Verge’ile, et keelud on seotud kolmapäeval kehtestatud uue reegliga, mis keelab „reaalajas asukoha informatsiooni, sealhulgas informatsiooni, mida jagatakse Twitteris otse või lingid kolmanda osapoole URL-i(de)le“.