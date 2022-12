Prantsusmaal Lyoni lähedal hukkus tulekahjus 10 inimest, sealhulgas viis last

Lisaks hukkunutele on neli inimest kriitilises seisundis ja veel kümme said pisivigastusi, sealhulgas kaks tuletõrjujat.

Prantsusmaa siseminister Gérard Darmanin ütles, et tulekahju põhjus ei ole veel teada. Ta kiitis tuletõrjujaid, kes päästsid inimesi äärmiselt keerulistes tingimustes.

„Ma ärkasin karjete peale... Me tahtsime inimesi aidata, aga suits oli liiga paks. Ma nägin surnud naist... See on dramaatiline,“ ütles kohalik elanik ajalehele Le Progrès de Lyon.