FOTOD | Kambja vallas hukkus majapõlengus kaks inimest

Hommikul kell 7.15 teatati häirekeskusele, et Tartu lähedal Kambja vallas Soinaste külas põleb elumaja, mille aknast väljuvad leegid, ning kuulda on inimese karjumist. Päästjate saabumise ajaks oli majast välja saanud mees, kelle kiirabi haiglasse toimetas. Maja alumine korrus põles tol hetkel juba täisleekides.

„Päästjateni jõudis info, et majas võib olla veel inimesi, ning kustutustöödeks siseneti ruumidesse. Hoones oli palju põlevat rämpsu ja kaltse, mis raskendas inimeste otsimist. Kustutustööde käigus leiti majast kahe, paraku hukkunud inimese söestunud surnukehad,“ ütles päästeameti lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik.

Hoones on varemgi põlenud

Majaelanikke on käidud tuleohutusalaselt nõustamas. „Päästjad leidsid eest masendava vaatepildi,“ rääkis lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu. „Ruumidesse oli kuhjatud palju prügi ja kaltse ning näha oli märke ohtrast suitsetamisest ning alkoholi tarvitamisest.“ Siiski paigaldasid päästjad majja suitsuanduri, lootes, et see aitab elusid säästa. Täna öösel ruumidest töötava suitsuanduri jälgi ei leitud.