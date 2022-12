Nursipalu harjutusvälja laiendamine võib küll olla riigi kaitsevõime suurendamise paratamatus, kuid armsaks saanud kodust loobumine teeb inimestele haiget. Kaitseminister Hanno Pevkur räägib, mis on riigi asjaajamises viltu läinud, et reaktsioonid on kujunenud niivõrd valuliseks. Saade algab reedel kell 14.15.