Umbes kahekümnes Nursipalu peres tulevad sel aastal jõulud teisiti. Võib-olla järgmise jõulude ajal ei ole neil enam seda kodu, milles nad praegu elavad. Kas kujutate ette, mis tunne see on?

Muidugi saan ma aru. Aga elus vahetame ikka vahel elukohta, töökohta. Selleks, et jõulupidu saaks ka tulevikus pidada vabas Eesti riigis, tuleb silmas pidada laiemaid riigi huvisid. Me räägime 21 hoonestatud kinnistust. 15-16-s elatakse. Oleme kõigiga ühendust võtnud. Osaga oleme kokku leppinud kinnistu hindamises. See on emotsionaalselt raske, aga ma kinnitan, et ajame asju koostöös kohalikega.