OTSEBLOGI | Venemaa andis Ukrainale järjekordse raketilöögi. Üle riigi toimusid plahvatused

Plahvatustest Desnjanskõi rajoonis teatas ka Kiievi linnapea Vitali Klõtško. Hiljem teatas ta ühest plahvatuses veel Dnepri rajoonis. Klõtško teatas veel plahvatusest ka Kiievi Holossijivskõi rajoonis. Kiievi sõjaadministratsiooni juht Serhi Popko teatas, et viimased kaks plahvatust olid õhutõrje töö tulemus.

Suspilne korrespondendid teatasid plahvatustest Dnipropetrovski oblastis Krõvõi Rihis. Ukraina presidendiadministratsioon teatas, et Krõvõi Rihis sai tabamuse elumaja, on purustusi ja rusude all võib olla inimesi.