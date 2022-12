Tulevast aastast laieneb diabeediravi kättesaadavus

„Viimastel aastatel oleme haigekassa rahastusel oluliselt suurendanud meditsiiniseadmete kättesaadavust diabeediga patsientidele. Mul on hea meel, et tasapisi saame pakkuda vajalikke seadmeid tasukohasema hinnaga rohkematele inimestele,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson.

Lisaks laiendatakse pideva glükoosimonitooringu süsteemide väljakirjutamise õigust sisearstidele. Kuna pideva glükoosimonitooringu süsteemi puhul on oluline nõustamine ning patsientide oskused ja motivatsioon tehnoloogiat kasutada, siis on varem piiratud täiskasvanutele väljakirjutamise õigust endokrinoloogide ja lastearstidega, kellel on diabeediravi juhtimisel peamine roll. Sisearstidele ravi määramise õiguse andmine on vajalik, sest osades piirkondades tegelevad raviasutustes 1. tüübi diabeediga täiskasvanud patsientide ravi ja nõustamisega sisearstid.