Jõhvi-Tartu maanteel hukkus bussi ja kahe sõiduauto kokkupõrkes kolm inimest

Häirekeskus sai kella 18.30 ajal teate, et Jõhvi-Tartu-Valga maantee 16. kilomeetril Mäetaguse lähedal juhtus avarii bussi ja kahe sõiduauto osalusel. Esialgsetel andmetel on hukkunud kolm inimest, kannatanute arv on täpsustamisel.