FOTO | Piltnik on pahane, et riigiasutus luba küsimata tema fotot kasutas

„Isegi Eesti riik virutab eesti fotograafide pilte rahumeeli. Elektri, jõulupostkaardi ja catering'i eest maksame muidugi, aga piltide eest, wut, see on ju mingi klõps lihtsalt,“ küsis Kalda oma Twitteri kontol.

Välisministeeriumist öeldi Delfile, et Eesti saatkond Jaapanis kasutas oma Twitteri postituses Kaupo Kalda fotot Tallinna jõuluturust koos viitega autorile. „Postituse eesmärk oli jagada saatkonna jälgijatega Tallinna jõulumeeleolu, tegemist ei olnud ametliku jõulutervituse ega postkaardiga, mida oleks kuidagi kommertseesmärkidel ära kasutatud. Kui fotograaf oma Twitteri postituses sellele tähelepanu juhtis, et foto kasutamine oli temaga eelnevalt läbi rääkimata, kustutas saatkond kohe postituse. Nii Eesti saatkond Jaapanis kui ka välisministeerium vabandavad, et tema foto kasutamist eelnevalt ei kooskõlastanud.“