Euroopa Parlament tunnistas ukrainlaste näljutamise Nõukogude Liidu poolt genotsiidiks

Euroopa Parlamendi liikmed mõistavad resolutsiooni järgi need teod, mis viisid miljonite ukrainlaste surmani, tugevalt hukka ning kutsuvad kõiki riike ja organisatsioone, mis seda veel teinud ei ole, eeskuju järgima ja need genotsiidiks tunnistama.

Parlament teatas, et Nõukogude Liidu totalitaarse režiimi puhtaks pesemine ja ülistamine ning Nõukogude diktaatori Jossif Stalini isikukultuse taaselustamine on viinud Venemaa tänaseks terrorismi riiklikuks toetajaks. Euroopa Parlamendi liikmed mõistsid hukka ka Venemaa kohutavad kuriteod, mida taas Ukraina rahva vastu toime pannakse, nagu seda on tsiviilotstarbelise energiainfrastruktuuri sihilik hävitamine talvisel ajal.