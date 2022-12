VIDEO | Reinsalu: palun Eesti riigi nimel saarlastelt vabandust, et Elektrilevi selle kriisi alguse maha magas

Delfi kajastab pressikonverentsi otseülekandena.



- Valitsus kinnitas täna põhikoolis ja gümnaasiumis täiskohaga töötavate õpetajate töötasu uue alammäära. Koos riigieelarvesse planeeritud lisavahenditega võimaldab see koolipidajail maksta uuest aastast õpetajale brutokuupalka enam kui 2000 eurot. Riigieelarvesse on õpetajate palga alammäära tagamiseks kavandatud kokku 396,2 miljonit eurot.

- Venemaa otsustas kriminaalvastutusest vabastada kõik kurjategijad, kes on oma teod toime pannud Ukrainas. See on näide Venemaa otsusest julgustada sõdureid osalema genotsiidis, teatas Reinsalu.

- Palun Eesti riigi nimel saarlastelt vabandust, et Elektrilevi magas selle kriisi alguse maha. Kriisile reageerimise juures on olulisim, et sa tajud ära kriisi ulatuse. Ei saa pidada lubatavaks, et Saaremaa KOV ei saanud kätte õigeid Elektrilevi inimesi.

- Danske trahvist ja Eesti ilmajäämisest: olen saanud infot meie justiitsatašeelt. Eesti Vabariigi seisukoht on, et me oleme selles loos ohvrid. Kindlasti on meie positsioon, et suhtleme poliitiilisel tasandil selles küsimuses, mis puutub rahalisi küsimusi. On ka positiivseid näiteid, küberpettuste puhul.



- Valitsuse tänase otsusega eraldatakse 2022. aasta valitsuse reservist Kultuuriministeeriumile 510 500 eurot Lootsi tänavalt leitud keskaegse laevavraki konserveerimiseks ning Lennusadamasse ajutise konserveerimishalli rajamiseks. „Ekspertide hinnangul on Lootsi tänava maapõuest välja tulnud vrakk üks suurematest ja terviklikumalt säilinud keskaegsete laevade vrakkidest, mis viimastel aastakümnetel on Euroopast leitud,“ rääkis kultuuriminister Piret Hartman.

- Valitsuskoalitsioon jõudis sisulisele kokkuleppele, et ajutiselt kehtiv haiguspäevade hüvitamise kord pikeneb 2023. aasta 1. jaanuarist 30. juunini. See otsus tähendab, et haigestumise korral makstakse töötajatele uue aasta esimesel kuuel kuul jätkuvalt hüvitist alates teisest päevast.