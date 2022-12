Moldova kutsus presidendi solvamise pärast välja Venemaa suursaadiku

„2020. aasta sügisel, tuletan meelde, ütles tollane presidendikandidaat Sandu, Rumeenia kodanik, et kasutab kogu jõudu selleks, et, nagu ta väljendus, vene keele kasutamine oleks tasemel, ta kutsus mitte uskuma, mida räägitakse, et pärast tema valimist hakatakse venekeelse elanikkonna õigusi kitsendama. Nii et ta, tuleb välja, valetas siis? Ja rahvusvahelised struktuurid ei taha seda jälle märgata,“ kurtis Zahharova.

„Proua president on üldtunnustatud liider, kes võitleb otsustavalt demokraatia ning kodanike õiguste ja vabaduste austamise eest. Tahaksin Venemaa välisministeeriumi ametlikule esindajale meelde tuletada, et diplomaatias on olemas professionaalne eetika, millest me kinni peame. Absoluutselt vastuvõetamatu pöördumise maneer riigijuhi poole, kes on oma rahva poolt valitud, on lugupidamatus mitte ainult meie presidendi, vaid ka iga kodaniku suhtes, keda ta esindab,“ ütles Vodă.