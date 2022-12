OTSEBLOGI | Moskva: õhutõrjesüsteemide Patriot Ukrainasse saatmine on USA osaluse laiendamine konfliktis

„Kui lekked massiteabevahenditesse viitega mingitele anonüümsetele ametlikele allikatele, ametiisikutele Valge Maja planeeritava teate kohta, mis puudutab komplekside Patriot saatmist režiimile Kiievis, kinnitust leiavad, on see USA järjekordne provokatsiooniline samm. Washington on juba teinud ennast praktilisest vaatepunktist konflikti osapooleks,“ ütles Zahharova, vahendab Interfax.