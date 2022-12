Putin jättis ära ka oma aastakõne föderaalkogule. Võitu ei saa välja kuulutada ja millestki muust ei tahaks rääkida

Presidendi pöördumine föderaalkogu poole on iga-aastane kõne, mille pidamise kohustus sätestati Venemaa konstitutsioonis 1994. aastal. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas eile, et Putin võib pidada kõne föderaalkogule 2023. aastal, ning kutsus venemaalasi lõpetama kõne pidamise aja „kohvipaksu pealt ennustamise“. Anonüümseks jäänud allikas ütles TASS-ile, et aja arvestamine uue kõne kuupäeva määramiseks algab eelmise kõne pidamise kuupäevast, ning märkis, et ei ole tõenäoline, et kõne toimuks veel sel aastal. Putin pidas eelmise kõne 2021. aasta aprilli lõpus.