Vene riigiduuma tahab legaliseerida Ukrainas sooritatud kuriteod

Seaduseelnõus öeldakse: „Kriminaalseks ja karistatavaks teoks ei loeta tegusid, mille eest Ukraina normatiivaktid näevad ette vastutuse ja mis sisaldavad Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi järgi kuriteo tunnuseid, ent on suunatud Vene Föderatsiooni, DNR-i või LNR-i huvide või Vene Föderatsiooni, DNR-i ja LNR-i kodanike või organisatsioonide või Zaporižžja ja Hersoni oblasti elanike ja organisatsioonide huvide kaitseks.“ Liberaalse tõlgenduse järgi võiks seega järeldada, et kui kuritegu on sooritatud Venemaa kodaniku või nende grupi huvides ja rikub Ukraina seadusi, on see igal juhul õigustatud.