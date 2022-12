Saksa riigipöördekatse väidetav juht käis kohtumas Vene diplomaatidega

Alates eelmisest nädalast on politsei kinni pidanud 23 isikut ja uurimise all on neile lisaks veel 31 inimest. Muu hulgas avastati läbiotsimistel üle 100 lepingu, mille osalised kohustuvad ühingu tegevust salajas hoidma. Osades lepingutes on märgitud, et rikkumisele järgneb surm. Samuti leiti kahtlusaluste seadmetest fotosid, mis viitasid Saksa parlamendi ja selle turvasüsteemide jälgimisele. Uurimise käigus arestiti ka sularaha ning väärismetalle kokku sadade tuhandete eurode väärtuses.