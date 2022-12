Saaremaal taastati elektriühendus 2000 kliendil, lisabrigaade ja elektrigeneraatoreid saadetakse juurde

Täna on saarel rikkeid lahendamas pea 40 brigaadi. Lisaks kaardistatakse drooniga liinide rikkekohti. Koostöös päästeameti ja merepäästega toob Elektrilevi Saaremaale elektrigeneraatoreid veel juurde, et nende abil majapidamistes ja ettevõtetel elektriühendust võimaldada. Tänane ilmaprognoos lubab Saaremaale taas tugevat tuult koos lörtsi ja jäävihmaga, mistõttu võib päeva teises pooles uusi rikkeid juurde tulla.

Elektrilevi lisabrigaadid töötavad koos vabatahtlikega, et sügavas lumes rikkekohti otsida ja elektriliine puhastada. Nii Saaremaale kui Hiiumaale on teel veel lisajõudu.

„Rikkebrigaadid on juba neli ööpäeva teinud võimete piiril tööd ja likvideerinud väga palju rikkeid. Eile alustas üks brigaad tööd kell 7.45 ja lõpetas kell 3 öösel. Nende eesmärk oli töötada kuniks Eikla on elektriühenduse tagasi saanud. Kell 2 sai see tehtud. Vot sellised mehed töötavad saarel,“ rääkis Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm. „Täna annab ilm meile võimaluse lõpuks droone kasutada, millega kaardistame kõik olemasolevad rikked. See tähendab, et rikkebrigaadid saavad keskenduda rikkekohtade parandamisele ja ei pea aega kulutama rikkekohtade otsimisele.“