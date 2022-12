Kohus mõistis endise Tartu abilinnapea Kajar Lemberi õigeks

Kohtu hinnangul ei mõelnud ega oodanud Tuuli Tiro tõsimeeli, et Kajar Lember paneks toime või peaks tulevikus toime panema juukselõikuse eest korteriühistu huvides Tartu abilinnapeana ametialaseid tegusid. Kuigi T. Tiro seisis kindlalt korteriühistu huvide eest ja tegi kõik endast oleneva, et mõjutada K. Lemberit, et ühistu saaks linnalt trepi renoveerimiseks raha, märkis kohus, et T. Tiro ja K. Lember ei leppinud kokku aastases tasuta juukselõikuse teenuses, vaid piirdusid 15.12.2015. a tasuta juukselõikusega. Seejuures nähtus, et K. Lember ei soovinud nõustuda sellega, et ta teenuse eest ei tasu. Arvestades selle ühe juukselõikuse märkimisväärselt väikest varalist väärtust, ei mõelnud ka T. Tiro kohtu arvates tõsimeeli, et see juukselõikus mõjutab või võiks mõjutada K. Lemberit trepi küsimusega tegelemist jätkama.