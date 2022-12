20 aastat koolis õpetanud pedagoogid lähevad Lidli kassasse: kuidas kavatsevad vene koolid eesti keelele üle minna

Kool „jookseb verest tühjaks“

„Ei midagi uut, kõik, milleks meid alates õppeaasta algusest ette valmistati, sai kinnituse,“ ütleb Narva Pähklimäe gümnaasiumi direktor Vjatšeslav Konovalov. „Raskus seisneb siin selles, et paljudel minu kolleegidel ei ole C1-taset. Loomulikult on selleks aega, et keelt järele aidata, aga üks asi on riigieksami tegemine ja teine selles keeles õpetamine. Nii et siin on ühelt poolt teatud lootus ja optimism, aga teiselt poolt mõistmine, et see tee tuleb pikk. Paljudel on praegu A2-tase.“