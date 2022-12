OTSEBLOGI ja VIDEO | Kiievis tulistati hommikul alla vähemalt 13 drooni

Kiievi oblasti sõjaadministratsiooni juht Oleksi Kuleba kinnitas, et töötab õhutõrje.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas, et plahvatused toimusid Kiievi Ševtšenko rajoonis. Kiievi linna sõjaadministratsioon teatas, et esialgsetel andmetel tabasid allatulistatud drooni tükid administratiivhoonet Ševtšenko rajoonis.

Klõtško teatas kell 7.25, et Kiievi piirkonnas tulistati alla kümme Iraani drooni Shahed. Kiievi linnaadministratsioon teatas hiljem, et on alla tulistatud 13 drooni.