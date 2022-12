Erakondade reitingud: EKRE langus peatus

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33%, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 24,8%, ja Keskerakonda 16,2% valimisõiguslikest kodanikest.

Kui liidrikohta hoidva Reformierakonna toetus on juba oktoobri lõpust püsinud samal tasemel, siis teist kohta hoidva EKRE toetus liikust alates oktoobri lõpust pidevalt langevas trendis. Viimaste tulemuste põhjal on aga EKRE langus peatunud. Peatunud on ka kolmandat kohta hoidva Keskerakonna tõus.