VIDEO | Heategude torm: juhuslik mööduja aitas sõiduautol lumes manööverdada ning lükkas bussi rajale tagasi

Eile ja täna ägab terve Eesti tuisutormi käes, lund on paiguti põlvini ja elekter kipub kaduma. Sellises olukorras on igasugune abi teretulnud! Karin sõitis eile töölt koju, kui leidis end ootamatult lumme kinni jäänud linnaliinibusside konvoi tagant.

Pelguranna tänavale oli Karini sõnul lumme kinnistunud üle viie bussi, mida mõned abivalmis mehed olid parasjagu välja lükkamas. „Mina siis omadega bussi sabas ootamas,“ ütles Katrin, kelle auto juurde tulid punases jopes mees oma naisega. „Avan auto ukse, et kuulda mis tal öelda on, kuna ta rääkis vene keeles siis ei saanud ma algul aru,“ selgitas Karin ning lisas, et mehe naine tuli seejärel juttu tõlkima.