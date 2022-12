Sotsiaalkomisjon tõmbas pidurit eelnõule, mis lubaks kooliõel vanema tahte vastaselt last vaktsineerida

Sotsiaalministeeriumis ette valmistatud vaktsineerimist puudutava määruse eelnõu järgi saaks kooliõde tulevikus immuniseerida ka last, kes ise seda soovib, kuid kelle vanemad süstiks nõusolekut ei anna. Seni on kehtinud nõue, et õpilase immuniseerimise eelduseks on tema seadusliku esindaja nõusolek.