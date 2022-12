Päästeamet aitab likvideerida Saare- ja Hiiumaa elektrikatkestusi

Lääne regionaalse staabi juht Vaiko Vatsfeldi sõnul püüab päästeamet igal võimalikul viisil aidata Elektrilevil rikkeid kõrvaldada, et elanikud saaksid valguse ja soojuse kodudesse tagasi. Kokku kutsutud Lääne-Eesti regionaalne kriisistaap hoiab ühendust omavalitsustega, et oluliste teenuste katkemisel võimalikult kiiresti reageerida. Saartele on Elektrilevi brigaadidele saadetud appi viis roomikmasinat.

Täna saatis päästeamet koostöös Türi Vabatahtliku Tuletõrje Ühinguga Saaremaale elektrikatkestuste likvideerimisel abiks kolm lintidega ratasmaastikusõidukit ARGO. Kusjuures abipakkumise päästeametile tegi Türi VTÜ eestvedaja Meelis Välimäe, kes ise toimetas ühe sõiduki ka vabatahtlikult kohale.

Lisaks on Saaremaale viidud kolm generaatorit, et tagada hoonete elektrivarustus ja inimestele telefonide laadimise võimalus, päästjad kindlustavad generaatorite töö päästeameti tankuritega. Rikete otsimiseks on Saaremaal Päästeameti droonimeeskond, kes aitab luua suuremat pilti rikete ulatusest. Kaasatud on vabatahtlikud päästjad, kes käivad läbi liinialuseid, tuvastamaks liinidele langenuid puid ning katkiseid liine.

Kella viie seisuga on Saaremaal elektrita veel ligi 2800 majapidamist, Hiiumaal ootab valgust üle 200 pere.

Lumelükkamistööd jätkuvad saartel hilisõhtuni. Kõige keerulisem olukord on väikestel külateedel, kuhu sahad jõuavad hilinemisega. Päästeamet palub, et otsese vajaduseta ei mindaks sõidukitega kõrvalistele teedele sõitma. Hiiumaal on teede läbitavus raskendatud eelkõige Kõpu poolsaarel, kuid olukorda püütakse lahendada võimalikult kiiresti.

Täna hommikul toimus Saaremaal raske liiklusõnnetus, kus kahe sõiduauto laupkokkupõrke tagajärjel viidi haiglasse 4 inimest. Selle sündmuse valguses paneb päästeamet inimestele südamele, et liikluses tuleks olla jätkuvalt ettevaatliku ning valida teeoludele sobiv sõidukiirus. Ilmateenistus hoiatab, et jätkuvalt valitseb kõikjal Eesti teedel suur libeduse oht.